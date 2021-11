Caen. Tempêtes et climat : l'avis des maires et des scientifiques

“On voit bien qu'on est à un tournant climatique”, constate le maire de Béthune dans le Pas-de-Calais, Olivier Gacquerre. Interrogé cette semaine par les médias faisant le bilan de la tempête Ciara, cet élu local - comme beaucoup d'autres élus de l'Hexagone - n'hésite plus à lier au dérèglement du climat la multiplication des tempêtes, inondations, sécheresses et incendies de forêts. Ils suivent ainsi l'avis des climatologues et météorologistes. Selon le Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme, et son programme de relevés Copernicus, le mois de janvier 2020 a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Les cinq dernières années ont été les plus chaudes en Europe depuis le début des relevés scientifiques. Selon l'Agence européenne de l'environnement, à la fin du XXIe siècle le réchauffement climatique multipliera en Europe les inondations comme dans l'Aude en 2018 ou à Venise en 2019. Menacés en France : les littoraux du golfe de Gascogne, la côte bretonne et la région de Dieppe. Autant d'appels à l'action immédiate, adressés aux gouvernements…