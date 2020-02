Rouen. Steeve : l'interview décalée de la star du rock autoproclamée !

Steeve promet à son public le plus grand concert rock de tous les temps le 14 février prochain à l'Almendra ! Audacieux, charismatique, outrancier, infiniment conscient de ses atouts et sûr de lui, la rock star nous livre ses émotions et dévoile un pan de sa vie intime. En attendant la performance à venir, il répond, en toute simplicité, à nos questions :

Quelles ont été les plus belles expériences en tant que rock star ?

Jouer en haut du Machu Picchu en 1998 et à la fête du hareng au Tréport en 2017 : deux concerts exceptionnels et inoubliables !

Comment devient-on une rock star ?

On ne devient pas rock star, on naît avec le rock dans la peau et ensuite, ce sont les fans qui font le reste ! Le rock est venu à moi comme une illumination un jour de brume : des étoiles scintillent dans vos yeux et vous comprenez tout à coup qu'il est en vous. Si mes rêves s'exhaussent instantanément depuis toujours, c'est principalement grâce au rock.

Où puisez-vous l'incroyable énergie dont vous faites preuve sur scène ?

Cette énergie dont mon public a besoin, je la puise auprès des animaux sauvages : j'ai deux chiens, trois chats et je viens juste de passer mon galop 3. Ma mère, qui m'a toujours soutenu et a toujours cru en moi, m'est aussi très précieuse.

Elle me suit dans toutes mes tournées ! Je n'ai plus qu'elle mais c'est une perle rare, c'est en elle que je puise mon inspiration, elle me redonne foi. C'est une vraie madone pour moi !

Quels sont vos principaux atouts ?

Mon cri est celui d'un chantre affolé touché par la grâce : il exprime la genèse de la béatitude brute et sauvage, sans frontière. Je suis un mythe en chair, un temple vivant et mes actes sont des miracles que j'accomplis pour libérer les foules de leurs pêchés.

Ma démesure est le reflet de leurs rêves, demain, réalisables !

Quels sont les artistes qui vous ont donné envie de monter sur scène ?

Freddy Mercury bien sûr, que j'ai accompagné jusque dans ses derniers moments, le grand Tony Clifton chantre désabusé et Elvis qui m'a confié ces paroles quand nous étions à Los Angeles : "L'image est une chose, l'homme en est une autre, c'est très difficile d'être à la hauteur de son image." J'estime personnellement qu'on est à la hauteur de ce à quoi on se mesure ! (Rires) Excellent ça !

À quel moment avez-vous compris que vous les surpasserez tous ?

Ce sont les fans qui m'ont fait prendre conscience de mon aura ; je n'aurai jamais osé sans eux, ils savent ce que je vaux. Je leur offre ce dont ils ont besoin : de l'outrance, du rire... Je suis la star à laquelle ils ont besoin de s'identifier, pour grandir sûrement ! Aujourd'hui c'est surtout pour eux que je continue et pour ma mère ! J'ai compris que j'avais dépassé Freddy quand j'ai vu l'enthousiasme de ma mère lors de mes concerts : elle vibrait plus que tout Wembley en 86 !

Pratique. Vendredi 14 février à 20h30 à l'Almendra à Rouen. De 8 à 10€. Résa sur compagnielesbarjes@gmail.com