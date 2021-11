Nationale 1. Les Vikings se manquent totalement et se compliquent la tâche

La phase retour de la saison des Vikings du Caen Handball a commencé de la même manière que l'aller avait débuté : par une désillusion contre Gonfreville l'Orcher. Surpris pour leur première sortie en septembre par les joueurs de la banlieue havraise, les Vikings n'avaient alors perdu que pour un but. Samedi 8 février, la note a été autrement plus salée avec un sévère 41-31 dans la musette, marque qui pourrait laisser bien des traces. L'entraîneur Roch Bedos a très peu goûté la prestation de ses hommes et ne s'est pas privé pour fustiger leur attitude sur le terrain. "Il n'y a pas d'orgueil, fustige-t-il notamment. On a des mecs capables de jouer sans pression, il faut qu'ils jouent dans la cour de récréation. C'est là qu'ils seront le plus performants." Ambiance. Déjà mal embarquée, la course à la montée s'est un peu plus complexifiée pour les handballeurs caennais, septièmes avant de recevoir Frontignan, dimanche après-midi 16 février (16h). On n'ose évidemment pas penser à un revers contre le quatrième qui sonnerait sûrement le glas des ambitions des Vikings. Définitivement.