Caen. Réaliser son propre film d'animation : pourquoi pas vous ?

En ce début de vacances scolaires, le cinéma LUX propose à tous de découvrir le monde du cinéma d'animation et ce, à travers un stage de 40 € pour quatre jours. Lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 février de 10 heures à midi, il sera question de dessin, de montage, de réalisation, doublage, studio, ou encore de scénario… Cette semaine d'initiation et de réalisation s'adresse aux enfants âgés de plus de 8 ans. L'équipe du cinéma propose aux "stagiaires" d'imaginer, de créer, de façonner la ville "idéale" avec ses bâtiments, ses écoles et ses parcs. Celle-ci deviendra alors le "terrain de jeu" des enfants. Vendredi 21 février à 14 heures, les "stagiaires" pourront participer à la projection du nouveau film d'animation : L'extraordinaire voyage de Marona. Celui-ci raconte et retrace l'histoire d'une chienne victime d'un accident. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d'amour avec les différents maîtres qu'elle a eus.

Pratique.Infos via aurore@cinemalux.org