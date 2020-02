Nage en eau glacée. La Calvadosienne Marion Joffle s'offre un record du monde !

C'est peut-être la nageuse normande la plus populaire actuellement mais aussi la plus téméraire. Habituée à nager dans des conditions extrêmes et dans des eaux parfois glaciales, Marion Joffle a marqué les esprits en devenant championne du monde du 50 m brasse en eau glacée lors de championnats organisés en Slovénie. La nageuse de 20 ans en a profité ce jeudi 6 février pour en plus, s'octroyer le record du monde sur la distance avec un chrono de 37'24 dans une eau à 6°C. La native de Lisieux a également obtenu le bronze sur 1000 m ainsi que deux médailles d'argent sur deux épreuves du 25 m papillon et du 100 m brasse. Prochain défi pour Marion Joffle : la traversée de la Manche à la nage. Rien que ça !