Vernon. Vernon partage les points à Sarrebourg

Le match

Après une première mi-temps très accrochée qui se terminait à l'avantage du SMV 14-13, le début de seconde mi-temps allait être plus compliqué et les Eurois se faisaient distancer alors qu'ils évoluaient à 4 contre 6 suite à deux exclusions temporaires. Malgré cela, les Vernonais parvenaient à revenir au score et même mener à huit secondes de la fin lorsque l'arbitre décida d'accorder un penalty aux locaux qui obtenait donc le match nul (25-25).

La fiche

SMV: F. Garcia (5 arrêts), J. Gourville (8 arrêts), Q. Gaillard (1), A. Vergely (2), J. M'Tima (3), A. Pochet(4) , L. Lagier Pitre (3), B. Gassama (7), f. Rodrigues-Fortes, S. Clémentia (4), V. Indjic (1). Manager B. Guillaume.

Sarrebourg: Lagrange (2 arrêts) et Pages (7), Canton, D'hondt, Douchet (4), Grandjean(10), Limouzin (1), Milhavet, Pogacnik (4), Postal (2), Romero (2), Rondel, Voegtlin, Weiss (2).

Prochain rendez-vous

Toujours leader du championnat un point devant Gonfreville, les joueurs du SM Vernon recevront Amiens samedi 15 février 2020.