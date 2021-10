Sous le soleil, Stéphane Slima est mort

Ancien membre de la Comédie Française, Stéphane Slima, qui jouait dans Sous le soleil le personnage d'Alain Dulac, était en vacances dans sa maison de L'Ile de Ré quand il a été victime d'un malaise.



Au générique de nombreux films, téléfilms et pièces de théâtre depuis la fin des années 80, le comédien était l'un des interprètes de la pièce de Jean-Pierre Pernaut, Piège à Matignon. Stéphane Slima devait retrouver la troupe prochainement pour une tournée après un succès parisien.



En 2002, il avait joué au côté de Michel Galabru dans Les affaires sont les affaires. Jacques Fabbri l'avait également engagé pour Le malade imaginaire en 1990.



Au cinéma, Stéphane Slima a joué sous la direction de Bertrand Blier en 1992 dans 1, 2, 3 Soleil et en 2005 dans Combien tu m'aimes. En 1989, Jean-Paul Rappeneau lui avait confié l'un des rôles principaux de Cyrano de Bergerac.



Pour la télévision, le comédien a tourné dans les séries Soeur Thérèse.com, Avocats et Associés, et dans des téléfilms de Josée Dayan, Jacques Audoir et Alain Tasma.



Stéphane Slima devait participer au tournage de la suite de la série Sous le soleil arrêtée il y a quatre ans par TF1 et dont TMC a annoncé le retour sur son antenne avec de nouveaux épisodes.



Une cérémonie sans fleurs ni couronnes sera célébrée au crématorium de La Rochelle le 3 septembre, à 9h30.