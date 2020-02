Caen. Handball (N1M) : Caen corrigé lors du derby à Gonfreville-L'Orcher

De retour à la compétition après près de deux mois de pause, les joueurs de Roch Bedos avaient préparé ce derby contre les joueurs de l'agglomération Havraise, actuels deuxièmes. Mais les Caennais ont été dépassés par l'attaque Gonfrevillaise, ratent de nouveau l'occasion de remonter au classement en restant 7èmes de N1, et voient leurs rêves de remontée immédiate en Proligue de nouveau se réduire après cette rencontre.

Le match

Les Calvadosiens ont été distancés par leurs hôtes dès les premières minutes (5-2, 6'). Cet écart a continué d'augmenter par la suite grâce à des attaques efficaces des Seinomarins (11-5, 13'). Par la suite, les Caennais ont commencé à réagir et sont revenus à -3 (13-10, 19'). Mais c'est ce moment que les Haut-Normands ont décidé de repartir de l'avant pour de nouveau prendre leurs distances, et profiter de l'indiscipline des visiteurs (2' d'infériorité numérique contre 8' à l'encontre de Caen en première mi-temps) (19-11, 26'). Les Calvadosiens ont alors rejoint les vestiaires avec un débours de 9 buts (22-13, 30').

Trop d'indiscipline et de largesses défensives pour gagner ce derby

Au retour des vestiaires, les Vikings ont alors bien démarré et ont pu se remettre à croire à une victoire à l'extérieur, en revenant rapidement à 6 buts (26-20, 38'). Mais leurs hôtes ont réussi à reprendre leurs distances (29-20, 41'), lorsque le Caennais Fouga s'est rendu coupable d'un geste dangereux, sanctionné d'une exclusion définitive, sur un adversaire qui partait au but.

Après cette action, les Gonfrevillais ont su stabiliser leur avance autour des 9 buts, et priver les visiteurs d'une possibilité de retour en fin de match (35-25, 50'). Cet écart a d'ailleurs été le même à la fin de la rencontre, avec des débats plus équilibrés (41-31, 60').

La fiche

Gonfreville-L'Orcher - Caen : 41-31 (mi-temps : 22-13)

Gonfreville-L'Orcher : Alexandre 1, Fitte Duval 7, Hermand 2, Jourdain 2, Lapointe 8, Marmounier 3, Martial, Mir 12, Niakate 4, Nimaga 2, Troudart. Gardiens : Rouault 11 arrêts, Tike 13 arrêts. Entr. : Ibrahima Diallo

Caen : Alexandrine, Allais 4, Andreau 2, Bouclet 1, Creteau 7, Fouga 2, Langevin 3, Marescot, Pleta 4, Rosier 2, Slassi 2, Vujovic 4. Gardiens : Jacoby-Koaly 5 arrêts, Morkunas 7 arrêts. Entr. : Roch Bedos

Prochain rendez-vous

Les Vikings recevront Frontignan Thau (Hérault) le dimanche 16 février à 16h au Palais des Sports pour le compte de la 13ème journée de Nationale 1.