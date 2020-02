Rouen. Enfin une victoire pour Quevilly Rouen Métropole contre Laval

Le match

Après une première mi-temps sans but, tout va alors s'accélérer en seconde mi-temps avec une ouverture du score après l'heure de jeu d'une superbe réalisation du joueur de Laval, Yohan Brun, d'une reprise à 25 mètres. Il n'en fallait pas plus pour réveiller les Rouges et Jaunes qui égalisaient puis prenaient l'avantage en deux minutes sur deux buts signés Moussa Guel, à la 68e et à la 70e minute. Une avance que les Normands ne lâcheront pas pour s'offrir leur première victoire en 2020.

🕕Fin du match 2⃣-1⃣

QRM décroche sa première victoire de l'année 2020 grâce à un doublé de @GuelMoussa en l'espace de trois minutes. Elle fait du bien celle-là 🔥#NationalFFF #QRMSLMFC pic.twitter.com/YGxqIITxYV — QRM (@QRM) February 7, 2020

Prochain rendez-vous

Avec cette victoire, les joueurs de Manu Da Costa ressortent de la zone rouge et se placent en 12e position avant de se déplacer à Créteil lors de la prochaine journée, le vendredi 14 février 2020.