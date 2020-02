Orne. Retour à la normale au robinet de 2 000 habitants du secteur du Sap

Retour à la normale, vous pouvez à nouveau consommer l'eau du robinet dans les huit communes de l'Orne autour de Ticheville et du Sap, où sa consommation était interdite à des fins alimentaires, depuis une semaine.

Ce vendredi 7 février, la préfecture de l'Orne a relayé l'avis favorable de l'Agence régionale de santé (ARS), à la suite des derniers résultats des analyses qui ont été pratiquées le mercredi 5 février et qui sont conformes aux limites et références de qualité pour la turbidité et les paramètres bactériologiques.

L'eau est à nouveau potable aux robinets de Ticheville, Pontchardon, Saint-Germain-d'Aulnay, Saint-Aubin-de-Bonneval, Le Bosc-Renoult, Avernes, Le Sap et Orville.