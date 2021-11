Recette. Soupe à l'oignon caramélisée

Pour 4 personnes

Préparation : 20 mn

Cuisson : 30 mn environ

Ingrédients

500 g d'oignons

60 g de beurre

30 g de sucre en poudre

1 cuillerée à soupe de farine

1 l de bouillon de volaille (2 tablettes)

Sel, poivre du moulin

Peler et émincer les oignons, pas trop finement. Faire fondre le beurre dans une cocotte, ajouter les oignons et faire cuire 15 minutes sur feu doux, en mélangeant de temps en temps. Saler.

Pendant ce temps, préparer le bouillon à partir des tablettes. Le faire chauffer.

Saupoudrer les oignons de sucre en poudre et faire cuire 2 à 3 minutes pour qu'un début de caramélisation se produire.

Ajouter la farine, délayer vivement et laisser cuire encore 2 à 3 minutes en mélangeant. Mouiller la fondue d'oignons avec le bouillon chaud, délayer et laisser cuire 10 minutes.

Verser dans une soupière chaude et poivrer généreusement.

Servir sans attendre.

Conseils pratiques

Conservation. L'oignon se conserve plusieurs mois à l'obscurité dans un endroit sec, ventilé et à température ambiante. Il se conservera aussi plus longtemps en tresse, accroché dans un endroit sec de la cuisine, car la tresse est un mode de conservation naturel.

Éplucher sans pleurer. Pour éplucher les oignons sans pleurer, il suffit de les passer sous un filet d'eau froide ou encore de les plonger dans de l'eau vinaigrée.

Les valeurs sûres de l'oignon

L'oignon frais et cru contient de l'eau (90 %) et des glucides (10 %). Il est riche en substances minérales, en oligo-éléments, en vitamines A, B et E, mais surtout C, ainsi qu'en caroténoïdes actifs (provitamines A).

C'est un aliment acidifiant, tonifiant, qui a des propriétés stimulantes sur de nombreuses fonctions organiques, notamment cardiotonique et diurétique. L'oignon possède une action antiseptique et anti-infectieuse : c'est un remède toujours efficace en cas de brûlure, crevasses, verrues ou piqûres d'insectes.