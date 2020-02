Podcast. Le meurtrier Jean-Yves Morel et sa maison de l'horreur

Les faits remontent à 1996. Jean-Yves Morel, technicien de laboratoire, a trente-trois ans à cette époque. Il est marié et père d'une petite fille de dix-huit mois. Après deux ans d'enquête, Jean-Yves Morel fut reconnu coupable des meurtres et des viols de deux jeunes femmes, l'une avait dix-sept ans, l'autre vingt-trois ans. L'une d'elles a été enterrée dans le jardin de la maison de l'assassin, sous un sapin, l'autre a été retrouvée sous une dalle de béton qu'il avait lui-même coulé dans son garage. En février 2000, Jean-Yves Morel a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le journaliste Philippe Bertin est retourné sur les lieux du crime à La Fresnaye (Seine-Maritime) en Normandie. Ici, personne n'a oublié cette histoire terrifiante et sordide.

