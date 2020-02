Caen. Déjeuner dans la bonne humeur au Fruity café

Ambiance familiale quand on entre au Fruity café : des dessins d'enfants sont accrochés au mur et le serveur Alex nous dirige avec un grand sourire vers le coin déjeuner. Oui, là-bas, c'est lui qui fait tout quand Virgile (l'autre gérant) est absent. Il accueille les clients, assure le service, confectionne des dizaines de smoothies différents et cuisine des produits maison. Si le café est très connu l'été pour sa pause rafraîchissante en terrasse, il offre également de bons petits plats pour la pause déj. Ce sera une salade meaty pour moi ce midi, avec émincés de poulet rôti, avocat, croûtons, tomates, maïs et radis dans l'assiette.

Les rois du "Latte art"

La carte propose aussi des wraps et sandwichs, vegan ou non, des tartines et même des soupes maison. "On essaie de changer de recette chaque jour, explique Alex. Ici, on joue sur l'effet de surprise !" Au cours du repas, mon amie demande un petit morceau de pain. Sans prévoir le coup mais plein de bonne volonté, Alex s'est rendu chez le boulanger de l'autre côté de la rue pour aller chercher une baguette tradition. On n'en attendait pas autant ! En dessert, j'avais le choix ce midi entre plusieurs pâtisseries gourmandes. Le chef propose des muffins et une tarte à la myrtille, un maxicookie chocolat-caramel et surtout le cheesecake au caramel, la spécialité de la maison. "C'est notre signature. On en a fait aux marrons, au pain d'épice. Les gens se battent pour essayer d'avoir la recette", sourit Alex. Le Fruity café, c'est aussi une adresse à connaître pour le goûter. Les deux gérants ont suivi une formation spécifique pour le "Latte art". Cette technique consiste à savoir monter la mousse de lait à la température idéale pour les cafés, cappuccinos et latte macchiato. Côté smoothies, vous avez le choix entre des dizaines de saveurs. Rose, Eliott et Pacôme se font la guerre… c'est aussi le prénom des trois enfants de Virgile, le patron. Rose est en tête !

Pratique.The Fruity café, 28 rue Saint-Pierre. 02 31 38 76 70.