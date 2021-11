Alençon. Municipales : le développement économique de la ville est la priorité d'Yves Cortés

L'ancien maire de Pré-en-Pail et ancien conseiller général de la Mayenne, où il était notamment en charge des affaires économiques, Yves Cortés, annonce sa candidature à la mairie d'Alençon aux élections municipales de mars prochain. Il rue dans les brancards sans langue de bois. Le chef d'entreprise veut bouger la cité ornaise, avec une priorité majeure : son développement économique.

Coup de bluff d'un mégalo opportuniste ou sincérité d'un enfant du pays qui explique constater l'incapacité des politiques de tous bords à faire qu'Alençon sorte d'un marasme ambiant dans lequel la réputation de la ville semble engluée à jamais ? Le chef d'entreprise explique "avoir mal, de constater le dépérissement de sa ville". Il est le septième à annoncer sa candidature aux élections municipales des dimanches 15 et 22 mars 2020.

Yves Cortés estime ne pas se lancer trop tard dans la campagne.

"Le problème d'Alençon, ce n'est pas le manque de dynamisme du commerce de centre-ville. Le problème, c'est que la ville a perdu des habitants et que beaucoup trop de ceux qui restent n'ont pas le moyen de consommer. Ce qu'il faut à Alençon, c'est du travail, de l'emploi et ça réglera plein de problèmes", explique celui dont le travail consiste à installer des entreprises, des zones commerciales, des entrepôts logistiques pour les plus grandes enseignes nationales.

Les politiques ne sont pas des développeurs économiques, estime Yves Cortés.

Pour booster l'emploi local, celui qui a été l'un des administrateurs du dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes fait une proposition particulièrement ambitieuse : construire le futur grand aéroport français au Nord du Mans, "bien desservi par le TGV et par les autoroutes", explique-t-il, "les retombées économiques pour Alençon seraient immenses".

Le 3e aéroport français doit être au nord du Mans, estime Yves Cortés.

Yves Cortés annonce une autre ambition : "Quand j'étais maire de Pré-en-Pail, j'ai baissé la fiscalité de 40 %. Pour attirer du monde, il faut faire pareil à Alençon." D'autres candidats aux élections municipales à Alençon ont jusqu'ici promis des baisses de 5 ou 6 %.

Il faut baisser la pression fiscale locale, estime Yves Cortés.

Vieux serpent de mer (la première réflexion à ce sujet date de l'époque d'Alain Lambert à la mairie), Yves Cortés veut un événement pour booster l'image de la ville. Mais la grosse difficulté reste de trouver lequel. Le candidat suggère un mix entre sport et terroir, qui reste à inventer…

Ecoutez Yves Cortés.

À moins de six semaines du premier tour des municipales, Yves Cortés assure ne pas être inquiet pour constituer sa liste, même si les principaux "cadres politiques locaux" sont déjà impliqués sur d'autres listes. "Pourquoi réussiraient-ils demain ce qu'ils n'ont pas réussi depuis 10, 20, 30 ans ?", sourit le candidat.

Yves Cortés ira-t-il au bout de sa candidature? Ecoutez sa réponse.

