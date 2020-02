Saint-Jean-de-Folleville. Le projet de l'usine d'hydrogène vert H2V Normandy se poursuit

Pour mener à bien un projet, il y a différentes étapes incontournables. Après quatre réunions publiques, trois rencontres de proximité et deux ateliers thématiques, la concertation publique sur le projet d'implantation et de raccordement au réseau public de transport d'électricité de l'usine d'hydrogène vert à Saint-Jean-de-Folleville s'est terminée le 20 novembre 2019.

"Les principales interrogations tournaient autour de la sécurité, l'environnement, la création d'emplois, l'innovation et l'utilisation de l'électricité. Toutes ces questions ont été débattues", précise Lucien Mallet, fondateur et président de la société H2V Industry, qui, comme l'autre maître d'ouvrage, RTE (Réseau de Transport d'Électricité), a fait le choix de poursuivre le projet, en prenant plusieurs engagements. "En conclusion de cet exercice de concertation, qui s'est avéré extrêmement favorable à nos projets, nous intégrerons maintenant définitivement dans nos projets de mises à disposition des études nécessaires à l'information du public", assure Lucien Mallet. "Nous nous engageons aussi à poursuivre le dialogue initié avec le territoire et à publier en amont de l'enquête publique, sur le site de la concertation, une synthèse des études. Une gestion commune du risque industriel avec les entreprises voisines sera également conduite. On a aussi décidé de soigner l'intégration paysagère de l'usine. Autre souhait d'H2V : rendre ce projet vertueux en termes d'utilisation des ressources, de maîtrise de ses effets sur l'environnement et de création d'emplois locaux durables."

L'implantation de cette usine débouchera sur 100 emplois directs et indirects. Lucien Mallet et ses équipes sont en train de préparer le dépôt de permis de construire et d'autorisation d'exploiter. Ils vont aussi préparer le financement de ce projet, mettre en place l'ingénierie nécessaire pour commencer les plans d'exécution et préparer la réalisation de cet ouvrage. Mise en service de la première tranche prévue pour 2023. "Sur ce site, l'hydrogène aura une application industrielle, c'est-à-dire que vous avez un bassin industriel qui consomme beaucoup d'hydrogène pour le pétrole ou pour les fertilisants. Donc ces industriels locaux consomment de l'hydrogène produit à partir de méthane (un gaz naturel). Donc l'objet de notre usine c'est de remplacer une quantité d'hydrogène produit avec du méthane et qui dégage du CO2 par de l'hydrogène fabriqué par de l'électrolyse de l'eau à partir de l'eau". Il n'y a rien d'innovant dans la méthode de production car l'électrolyse est un principe qui fonctionne depuis 150 ans. Mais ce qui est nouveau, c'est de produire en quantité industrielle.