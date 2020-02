SNCF. Paris-Cherbourg : un début 2020 "catastrophique"

Les usagers de la ligne Paris-Caen-Cherbourg dénoncent ce mercredi 5 février, à travers un communiqué, le record du nombre d'heures de retards rien qu'au mois de janvier, avec plus de 130 heures sur les trains Paris-Caen et donc une ponctualité réelle de 37,7 % selon les estimations de l'association de défense des usagers de cette ligne. "Du jamais vu !", s'exclame son président Pierre Dumont, même si l'année 2019 comptait déjà 1 139 heures et 38 minutes de retards cumulées sur la ligne Paris-Cherbourg et 67,1 % de ponctualité réelle sur la ligne Paris-Caen… En cause, un début 2020 marqué par les mouvements sociaux et "un affaissement des voies au passage d'Apremont, entre Mantes-la-Jolie et Bréval, engendrant un allongement de la durée des trajets de 15 minutes minimum", selon l'Union des usagers du Paris-Cherbourg (UDUPC).

Paris-Cherbourg : près de 1 140 heures de retards en 2019

Les usagers dénoncent aussi la nouvelle grille horaire, qui n'est pas suffisamment adaptée aux besoins des voyageurs, qui poussent par exemple certains à reprendre leur voiture pour se rendre au travail. Les deux associations normandes (UDUPC et ADURN) devraient rencontrer Hervé Morin, président de Région, le 26 février.