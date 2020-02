Normandie. Nouveau baccalauréat : 10 % des épreuves perturbées selon la rectrice

On les appelle les E3C. Les Épreuves communes de contrôle continu. Elles compteront pour 30 % de la note du nouveau bac. Les élèves de première passent ces épreuves depuis le 20 janvier et jusqu'aux vacances d'hiver, le choix de la date étant laissée à la discrétion de l'établissement.

Très contestées par les professeurs et une partie des lycéens, qui y voient la fin de l'examen national, les épreuves ont été perturbées dans une partie significative des établissements. "On a des remontées pour au moins 24 établissements perturbés sur 45 lycées dans l'ex-académie de Rouen", indique Stéphane Fourrier, enseignant à Montivilliers et membre du SNES FSU. De son côté, la rectrice de l'académie de Normandie, Christine Gavini-Chevet, avance des chiffres pour l'ensemble de la région. "Il y a une centaine d'établissements sur 134 dans lesquelles les épreuves se sont bien passées. Il y a environ 10 ou 15 % des établissements qui ont été perturbés." C'était le cas au lycée Guillaume-le-Conquérant à Lillebonne notamment, où l'alarme incendie a été déclenchée à plusieurs reprises. Selon nos confrères du Courrier cauchois, Les épreuves sont finalement reportées et chacun pourra les repasser, y compris ceux qui ont composé et qui s'estiment lésés. À Vernon, le lycée Dumezil a même connu un départ de feu de poubelles pendant les épreuves. "Il y a aussi des grèves de surveillance, des établissements où les parents ont manifesté, où les élèves ont refusé de composer", note Stéphane Fourrier qui a repéré des dysfonctionnements, même quand les épreuves ont eu lieu. "Les élèves ont parfois pu utiliser leur portable pendant les épreuves", comme l'attestent des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Les examens n'ayant pas tous lieu le même jour en fonction de l'établissement, de nombreux sujets et corrigés ont aussi largement été diffusés en ligne.

Le SNES FSU demande l'annulation pure et simple des épreuves. "Pas d'annulation", répond Christine Gavini-Chevet qui indique tout de même qu'un comité de suivi a été mis en place, avec les organisations syndicales, "pour faire des préconisations" sur ces E3C dans le futur. La rectrice indique aussi étudier individuellement la situation des élèves qui n'ont pas composé. "Normalement, l'élève a une note de 0. Mais j'ai eu énormément de courrier de parents pour me dire que leur enfant a été influencé ou empêché. On verra au cas par cas, que ces élèves puissent recomposer."