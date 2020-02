Vire Normandie. Un "vol à la roulotte" pour fêter ses 18 ans

Le 25 mai 2019 à Vire, une femme se fait dérober dans sa voiture un sac contenant ses papiers et sa carte bancaire : un "vol à la roulotte", comme il se dit dans le jargon des faits de délinquance. La carte est utilisée à hauteur de 89 €, remboursés depuis par l'assurance de la victime. Deux hommes sont interpellés. Le premier a déjà été jugé, le second l'était mardi 4 février par le tribunal correctionnel de Caen. "À dix-huit ans et un mois, le prévenu a fait son entrée dans la délinquance" remarque le procureur. La partie civile demande 550 € pour le préjudice. Le prévenu est finalement condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à verser 350 € à la victime, pour le préjudice matériel et moral subi. Il devra aussi s'acquitter de 500 € de frais de justice.