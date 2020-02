Alençon. Journée mondiale contre le cancer : des apprentis des 3IFA mobilisés

Pour la première fois, les apprentis du centre de formation professionnelle en alternance 3IFA d'Alençon se sont mobilisés à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, qui a lieu ce mardi 4 février.

Le cancer reste la première cause de mortalité en France. Les apprentis ont organisé une collecte au profit de la Ligue et ces jeunes en formation professionnelle en alternance ont récupéré plus de 1 000 € au sein de leur établissement. Le chèque a été remis aux représentants de la Ligue contre le cancer de l'Orne. Beaucoup de ces apprentis, comme Lucie et Joseph expliquent avoir participé à cette opération car ils ont directement été concernés dans leurs familles.

"Les jeunes savaient pourquoi on faisait ça. Ils se sont pris au jeu et certains donnaient un peu d'argent plusieurs fois par semaine", explique Yoann Dugué, l'éducateur qui a animé cette action.

La Ligue contre le cancer va utiliser l'argent recueilli pour offrir des soins de support aux malades de l'Orne.