Port-Jérôme-sur-Seine. Le nouveau bac de Quillebeuf arrivera en avril

Le Bac 24 devrait arriver dans les temps. Ce bac doit assurer la traversée de la Seine entre Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) et Quillebeuf-sur-Seine (Eure) d'ici cet été. Il doit remplacer l'actuel bac vieillissant. Alain Bazille, vice-président du Département de Seine-Maritime, s'est rendu le mercredi 29 janvier sur le chantier de construction de ce Bac 24 à Saint-Nazaire. Les travaux ont débuté en novembre 2018 et tout semble dans les temps. Les principaux équipements ont été installés. Les moteurs seront testés en ce mois de février dans l'estuaire de la Loire. Le Bac 24 sera ensuite convoyé, début avril, jusqu'à la Seine. Des essais seront effectués entre mai et juin. Son exploitation devrait débuter comme prévu durant l'été.