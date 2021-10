Val-de-Reuil. Trois blessés, dont un grave, sur un chantier

Trois personnes ont été blessées, lundi 3 février au matin, sur un chantier à Val-de-Reuil, dans la zone industrielle Pharma 2. Deux ont fait une chute de 3,50 mètres. Un homme de 71 ans, grièvement blessé, a été transporté médicalisé en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Deux autres hommes de 45 et 54 ans ont été plus légèrement touchés et évacués vers le centre hospitalier d'Elbeuf.