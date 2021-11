Rouen. Choc au sommet entre Dragons de Rouen et Ducs d'Angers

Vainqueurs à Briançon (10-3) et à Nice (3-0) lors la semaine passée, les Dragons de Rouen sont actuellement en trêve internationale pour une dizaine de jours avant de retrouver le championnat et d'affronter mardi 11 février l'équipe des Ducs d'Angers pour un match au sommet de la 41e journée de Ligue Magnus. Revenus en troisième position avec désormais deux points d'avance sur Amiens qui possède un match de plus, les Jaunes et Noirs auront même l'occasion de prendre la deuxième place à leur adversaire du jour en cas de victoire, car un seul petit point sépare les deux équipes au classement. "On a un match face à Angers après la reprise donc si on veut les rattraper on sait que c'est dans les confrontations directes qu'il va falloir gagner pour prendre les points et se rapprocher d'eux" déclarait le coach Fabrice Lhenry. Et justement du côté des confrontations directes, les deux équipes s'étaient rencontrées deux fois au mois de septembre pour une défaite 3-0 dans la toute nouvelle patinoire angevine et une victoire à domicile 6-2 puis une nouvelle défaite 4-2, en octobre.