Métropole. Un carrefour sécurisé et modernisé à Yville-sur-Seine

La Métropole a réalisé les travaux de réfection du carrefour du bac d'Yville-sur-Seine, un carrefour qui faisait polémique en raison de l'insécurité que ce dernier représentait pour les riverains et piétons. Initialement équipé d'un rond-point jugé "problématique et dangereux" par Nadine Bienfait-Loisel, maire de la commune, le carrefour a désormais pris la forme d'un T avec un stop. "Cet aménagement a été décidé à l'issue d'une concertation entre les élus et les services de la Métropole. La route appartient à tout le monde et doit être partagée avec courtoisie", ajoute-t-elle. Après les travaux de renouvellement de la canalisation d'eau potable, le nouveau carrefour a été aménagé avec trottoirs et passages pour les piétons. 80 000 € ont été engagés par la Métropole.