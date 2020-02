Caen. Vivre dans 17 m2 en famille : le défi d'une nouvelle vie

84 jours pour changer de vie. C'est le défi que se sont lancé Delphine Ravaux et sa famille. À quatre avec deux jeunes enfants, la famille Lefavrais a décidé de quitter l'appartement de 130 m2 dans lequel ils vivaient depuis une douzaine d'années pour s'installer… dans une tiny house de 17 m2 ! "Cela fait quelque temps que je pense au contexte écologique, explique la mère de famille. J'ai décidé de faire du tri à la maison."

Apprendre à ne plus être matériel

Comme dans une maison classique, il y aura un salon, un coin cuisine, une mezzanine pour les enfants "et même un piano, un chat et des poissons rouges !" Il n'a pas toujours été évident de se débarrasser d'objets. "Je n'ai pas réussi à jeter mes livres. J'ai un peu triché en les stockant dans un garde-meubles", explique-t-elle, pleine d'émotions. "On a laissé le pommier que l'on avait planté à la maison", sourit Delphine. Il faut aimer vivre confiné, être organisé et aimer la proximité. "Sur le papier c'est un petit espace, mais tout est très bien optimisé et agencé. Pour les enfants, c'est difficile, ils passent d'une grande chambre à une cabine", poursuit-elle. Les parents, eux, semblent plus habitués à ce changement. "On a déjà vécu quelques semaines dans des bateaux que mon mari a construits, on a aussi testé la vie dans une tiny house sur un séjour au Mont-Saint-Michel. Ça ne me fait pas peur", se rassure Delphine.

En attendant d'y habiter définitivement, le couple et ses deux enfants sont en location dans un appartement de 30 m2 près de Caen. De quoi avoir un petit avant-goût de ce qui les attend. "C'est aussi une manière de voir comment certaines populations vivent au quotidien." Pour la première fois de sa vie, Delphine s'est rendue au Centre communal d'action sociale pour pouvoir, a minima, recevoir du courrier puisqu'ils n'ont pas d'adresse postale. Leur nouvelle vie commence…