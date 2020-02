Le Havre. Dans les rues de la ville, Édouard Philippe débute sa "campagne tranquille"

Le Premier ministre Édouard Philippe, candidat tête de liste aux élections municipales au Havre, s'est offert samedi 1er février une déambulation matinale dans les rues de la cité portuaire pour sa première sortie de campagne. Décontracté, le chef du gouvernement qui a annoncé qu'il resterait à Matignon s'il était élu, est allé à la rencontre des habitants et commerçants du centre-ville, en présence de ses gardes du corps.

"On ne cherche ni la tension, ni le clivage"

Une promenade tranquille, sans accrochage ni incident, des sourires et des poignées de mains : beaucoup d'habitants ont interpellé M. Philippe sur son passage, lui adressant des encouragements, d'autres se disant contents de le voir de retour au Havre. Édouard Philippe a terminé sa déambulation vers midi sans faire de déclaration à la presse.

Il s'était rendu auparavant à son QG de campagne où il a rencontré des militants réunis pour la mise sous pli du matériel de campagne et de sa "lettre aux Havrais". Dans son local, il s'est adressé aux bénévoles qu'il a mis en ordre de bataille. "Je vous redis ce que je vous ai dit hier soir. On fait une campagne, nous on est tranquilles. On ne peut pas être sûr qu'il y ait des gens qui ne soient pas énervés, mais nous on est tranquilles", a déclaré Édouard Philippe.

"On explique ce qu'on veut, on explique pourquoi je suis candidat, et ensuite on expliquera notre programme, qu'il faudra rendre public. Et on y va tranquillement. On ne cherche ni la tension, ni le clivage. C'est ce qu'on a toujours fait, nous, c'est-à-dire on décide de parler du Havre et ce sera très bien", a ajouté le Premier ministre candidat. "Merci beaucoup parce que je sais que c'est beaucoup de travail de préparation (...) et bon courage pour la suite", a-t'il dit aux militants.