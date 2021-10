Guernesey. Pêche interdite pour les navires français autour de l'île 

Les conséquences du Brexit se font d'ores et déjà ressentir : les autorités de Guernesey ont "temporairement suspendu" à compter du samedi 1er février, jour d'entrée en vigueur du Brexit, l'accès des navires de pêche français aux eaux de l'île anglo-normande, a annoncé le ministère français de l'Agriculture et de la Pêche, dans la nuit de vendredi à samedi. Sonia Krimi, députée de la Manche "condamne fermement cette décision précipitée et irrespectueuse de l'amitié de nos deux pays".