Calvados. Découvrez le profil type du touriste dans le département

Qui sont les touristes du Calvados ? C'est à cette question qu'ont voulu répondre l'agence Calvados Attractivité, la Fédération des offices de tourisme et territoires de Normandie (OTN) et les offices du tourisme du Calvados, à travers une enquête menée auprès des touristes du département.

En interrogeant plus de 5 000 touristes en 2019, un portrait-robot a pu être esquissé : il s'agit à 70 % de Français, en provenance principalement d'île de France (plus de 32 %) mais aussi de la région Normandie pour plus de 27 % des cas. Âgé de plus de 40 ans, ce touriste type appartient plutôt à la catégorie CSP +/CSP++ et recherche la détente à 69 % et les visites culturelles. L'enquête a également permis d'établir le mode consommation de ce touriste type, l'attractivité du territoire et les retombées économiques du tourisme dans le Calvados en 2019, qui pourraient se chiffrer entre 1,647 et 2,012 milliards d'euros.

C'est la première fois qu'une enquête touristique est menée sur autant de personnes dans le département.