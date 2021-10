Montville. La préfecture rappelle des foies gras non conformes aux normes sanitaires

Elles auraient été fabriquées et stockées dans des conditions "non conformes à la législation sanitaire", selon l'information communiquée ce vendredi 31 janvier par la préfecture de Seine-Maritime. Selon un contrôle effectué quelques jours plus tôt, des verrines de foie gras fabriquées par l'entreprise Fu'maison, à Montville, "sont susceptibles de présenter un risque pour le consommateur".

Détruire les produits

Dans le viseur : des bocaux de 200 à 350 g de fabrication maison et artisanale, qui sont commercialisés depuis le mois de septembre 2019. Par mesure de précaution, sans préciser le type de risque encouru en cas de consommation, la préfecture conseille de "détruire via les ordures ménagères" tous ces produits.