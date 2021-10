Normandie. Découvrez les premiers noms du festival Rock in Évreux 2020 !

Sept premiers noms ont été dévoilés, le jeudi 30 janvier, pour la programmation du prochain festival Rock in Évreux ! Cette nouvelle édition se tiendra sur l'hippodrome de Navarre, du vendredi 26 au dimanche 28 juin, autour des trois mêmes axes pour la programmation : du rock, de l'électro et de la musique "grand public".

Pour tous les goûts

Le vendredi 26 juin, Louis Bertignac, le groupe Superbus et le DJ Hugel seront sur la scène du festival eurois. Le lendemain, place à Roméo Elvis et au groupe français Skip the use. Le dimanche 28 juin, ce sera au tour du groupe américain The Offspring, au français Tryo et au DJ Lost Frequencies.

Pratique. Billetterie disponible sur le site rockinevreux.org