Vaste chantier pour le sport français, rattrapé par la vague #metoo

"La honte est en train de changer de camp (...) mais le chantier est colossal", résume l'ancien rugbyman Sébastien Boueilh, dont l'association, Colosse aux pieds d'argile, agit dans les clubs et les écoles.

Le témoignage de la figure française du patinage Sarah Abitbol contre son ancien entraîneur, dans un livre paru jeudi ("Un si long silence"), et les accusations d'autres patineuses à la retraite surviennent quelques semaines seulement après une longue enquête du collectif de journalistes We Report recensant des dysfonctionnements dans 77 affaires ayant fait au moins 276 victimes de 1970 à aujourd'hui.

"Le déni auquel on était confronté il y a dix ans n'est plus possible", ajoute Philippe Liotard, sociologue à Lyon-1 et membre du Laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport (L-Vis).

omerta

En novembre 2017, les acteurs de terrain étaient restés interloqués devant le tableau positif dressé par Laura Flessel, alors ministre des Sports, qui assurait qu'"il n'y a pas d'omerta dans le sport".

Directeur de la Fédération française des clubs omnisports (FFCO), Denis Lafoux souligne au contraire que si les sollicitations des clubs sont rares, c'est plutôt le signe que "le tabou est toujours d'actualité". "Sur le terrain, on se rend compte que la perception de la violence peut être très différente d'une personne à une autre. Ce qui montre qu'il y a un gros travail de sensibilisation à mener", explique-t-il.

Un an après l'interview de Laura Flessel, sa successeure Roxana Maracineanu avait pris son contre-pied, en utilisant le mot d'omerta à dessein et en reconnaissant les risques spécifiques au sport.

Ces risques sont théorisés par les spécialistes. Il y a "une triple domination : celle des hommes sur les femmes, celle des adultes sur les enfants, celle des entraîneurs sur les athlètes. Il y a une forme d'appropriation du corps de l'autre, qui est justifiée par la performance", explique Philippe Liotard, d'où un risque potentiel d'"emprise".

"Ces réalités, ces risques" rendent "l'enjeu de la prévention et de la sensibilisation central. Et sur cet enjeu, nous sommes très en retard", ajoute le sociologue. "Il faut se mettre à la place d'un jeune entraîneur, qui est dans une proximité forte avec une athlète (...) Il faut lui donner des outils pour savoir où sont les limites. Il faut aussi que le reste du groupe soit sensibilisé pour être vigilant, demander pourquoi un entraîneur s'isole avec une athlète", explique-t-il.

Or, "dans les formations des éducateurs au niveau de l'Etat ou au niveau fédéral, ces éléments sont peu traités", relève Denis Lafoux.

"pas de bise"

Colosse aux pieds d'argile dispense une charte de bonne conduite. "On ne fait pas la bise, mais plutôt un +check+; si l'enfant est seul en voiture, il va à l'arrière, pas sur le siège passager", détaille Sébastien Boueilh. "Parfois, il faut expliquer qu'on ne prend pas de douche avec les gamins", soupire-t-il aussi.

En 2019, le ministère des Sports a mandaté la structure pour une tournée du Grand Insep (Insep, Creps, écoles nationales), soit environ 70 interventions, sans compter les clubs, les écoles. Mais "il y a 8,2 millions de licenciés de moins de vingt ans. Ca fait du monde à sensibiliser", prévient Sébastien Boueilh.

Roxana Maracineanu a annoncé l'organisation d'une convention le 20 février. Depuis jeudi, elle brandit aussi la menace financière, voire le retrait de délégation, à l'égard des fédérations récalcitrantes. "Le levier, ça peut être le financement", a-t-elle réaffirmé jeudi à l'AFP, même si ce pouvoir est désormais plus relatif, puisqu'il est désormais partagé au sein de l'Agence nationale du sport avec le mouvement sportif, les collectivités locales et les entreprises.

"A ma connaissance, c'est la première qui brandit cette menace", note Philippe Liotard. "Mais si la fédération de patinage ramène des médailles, sera-t-elle vraiment inquiétée ?", s'interroge-t-il, sceptique.

Enfin, la ministre a lancé un chantier sensible, en souhaitant étendre le "contrôle d'honorabilité" (casier judiciaire, non inscription au fichier des délinquants sexuels) des éducateurs sportifs professionnels à tous les bénévoles; une mesure qui en est pour l'instant au stade de l'expérimentation dans le football dans la région Centre-Val-de-Loire.