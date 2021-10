Calvados. Plus de 11 000 tonnes débarquées à Port-en-Bessin et Grandcamp-Maisy

Les ports de pêche de Grandcamp-Maisy et Port-en-Bessin restent à la première place de marché des produits de la mer en Normandie. En 2019, 11 535 tonnes ont été débarquées dans les deux criées, pour un chiffre d'affaires évalué à 30 millions d'euros.

À Port-en-Bessin, l'année qui vient de s'achever est le 2e meilleure depuis vingt ans, avec 23,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. La reine du port est bien entendu la coquille Saint-Jacques, avec 3 233 tonnes débarquées (+ 4 %) au prix moyen de 2,70 € le kilo. Suivent ensuite le maquereau et la roussette. À Grandcamp-Maisy, la criée a été impactée par la faible présence de sillette, avec une baisse de 25 % du tonnage global, qui atteint 2 508 tonnes. Ce recul s'explique aussi par "les longs arrêts techniques avant-vente de trois navires de 16 m pendant la période estivale" rappelle la CCI Caen Normandie, qui gère les ports. Trois autres bateaux sont cependant venus compléter la flotte, par le Louis-Agathe, l'Atlas et le Télémaque. À Port-en-Bessin, deux navires neufs, L'Adriana II et le Pierre d'Ambre, ont aussi été livrés mi-2019.