Flamanville. 2020 : une année de "rebond" pour la centrale ?

Le mardi 28 janvier, le groupe EDF formulait ses vœux sur le site de la centrale de Flamanville. L'occasion de tirer le bilan - difficile - de l'année écoulée et d'annoncer le calendrier 2020. Une année "de rebond" pour Patrice Gosset, le directeur de Flamanville 1 et 2 : "La rénovation des supports et des tuyaux de certaines parties de nos diesels est maintenant terminée sur le réacteur 1, sur les deux diesels concernés." Le redémarrage est prévu mi-février. Concernant le réacteur 2, à l'arrêt également depuis plus d'un an pour sa troisième visite décennale, un des deux diesels est rénové. "Nous avons un grand nombre d'opérations, lors des visites décennales, et on ne s'est pas suffisamment préparés en amont, chose pourtant essentielle", explique le directeur.

Patrice Gosset, directeur de Flamanville 1 et 2 Impossible de lire le son.

Mais c'est bien le chantier de l'EPR qui est sous le feu des critiques, en raison de ses multiples reports et de son coût qui s'élève aujourd'hui à 12,4 milliards d'euros. Le chargement du combustible est prévu pour fin 2022. D'ici là, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) doit donner son feu vert en amont des activités de soudures.