Cherbourg-en-Cotentin. Un concours pour les femmes entrepreneures

Donner un coup de pouce aux femmes qui veulent monter leur entreprise dans le Cotentin. Voilà l'objectif des dix membres de l'association cherbourgeoise Toutes pour elles – Osez entreprendre, qui ont lancé le mardi 28 janvier la cinquième édition de leur concours annuel. Les intéressées ont jusqu'au dimanche 23 février pour participer, en remplissant un formulaire, et tenter de gagner parmi trois catégories : Émergence (dédiée aux femmes qui veulent créer leur boîte en 2020), Création (celles qui ont lancé ou repris une entreprise du 1er janvier 2019 au 23 février 2020) et Développement (pour les entreprises de plus de deux ans avec augmentation du chiffre d'affaires, recrutement ou nouvelle implantation). Ensuite, les gagnantes seront accompagnées dans leurs démarches par l'association et ses partenaires.

Des prix de 600 à 1 200 euros

La remise des prix aura lieu le jeudi 12 mars prochain à la salle des fêtes de Cherbourg lors du forum Toutes pour elles – Femmes entrepreneures, avec speed-meeting et table ronde, en présence d'une marraine encore mystère à ce jour. Au total, six prix d'une valeur de 600 à 1 200 euros seront décernés. L'année dernière, 26 dossiers de candidatures avaient été déposés.