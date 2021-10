Caen. Rébellion et outrage : cinq mois de prison avec sursis

Dans l'après-midi du 6 juin dernier, on signale à la police un homme agité devant le centre d'accueil la Boussole cours Caffarelli. Arrivés sur place, les agents interpellent un homme de 39 ans d'origine albanaise figurant au fichier des personnes recherchées. Il se débat, donne des coups de pied, refuse de se soumettre à l'alcootest et insulte les forces de l'ordre. En situation irrégulière, il sera placé à l'issue de sa garde à vue en centre de rétention. Les quatre policiers, constitués partie civile demandent 600 euros pour outrage et blessure légère de l'un d'entre eux. La procureure requiert cinq mois de prison ferme. Le prévenu est condamné ce 28 janvier par le tribunal correctionnel de Caen à cinq mois avec sursis et à verser 450 euros aux parties civiles.