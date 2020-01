Alençon. La Communauté urbaine reçoit 250 acteurs de l'économie locale

Pour la troisième année consécutive, le lundi 27 janvier, la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) a convié les acteurs économiques locaux à un rendez-vous annuel.

Des témoignages de la Cress-Normandie (Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire) et de trois responsables d'entreprises (Ipéria, Goavec et Augros) ont ouvert la soirée, suivis de discours d'élus, dont Ahamada Dibo, président de la CUA. 4 528 entreprises y sont implantées pour 57 975 habitants. Le président a développé le fait que 9 000 personnes viennent travailler quotidiennement dans la CUA depuis l'extérieur, alors que le taux de chômage de ses résidents y est identique à ailleurs. Comment remettre ces demandeurs d'emploi locaux dans le chemin du travail ? Autre question : comment modifier le discours ambiant qui véhicule une image souvent négative de la situation économique locale, alors que la réalité est autre ? Aucune réponse durant cette soirée, mais le rappel d'un projet de territoire en 50 actions. "C'est la conjugaison de tous nos efforts qui permettra d'apporter des réponses", a conclu le président de la CUA.