Caen. Soupçons de matchs arrangés : Jean-François Fortin relaxé en appel

L'épilogue judiciaire intervient six ans après le match SMC-Nîmes, qui a conduit Jean-François Fortin devant les tribunaux. Ce mardi 28 janvier, la cour d'appel de Paris a relaxé l'ancien président du Stade Malherbe Caen. Le Manchois avait toujours clamé son innocence, y compris après une condamnation à 15 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende, en première instance, le 13 septembre 2018. Le club normand a rapidement réagi après la publication du jugement, estimant retrouver "l'honneur qu'il n'aurait jamais dû perdre". Son actuel président, Fabrice Clément, ajoute : "Je suis personnellement soulagé que Jean-François Fortin, qui a toujours fait preuve de loyauté en tant que président et partenaire du club, retrouve lui aussi son honneur."