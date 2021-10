Les échos de campagne. Municipales. Le maire se lance, un candidat pour les travailleurs et des soutiens

Joël Bruneau, candidat officiel

Le maire Les Républicains de Caen Joël Bruneau (photo) a lancé sa campagne pour un second mandat le jeudi 23 janvier, devant plus de 600 personnes au centre de Congrès. Il en a profité pour dévoiler quelques axes : un cinéma d'art et essai place de la République, un gros événement en 2023 pour fêter les 1 000 ans de la ville, pas de hausse de la fiscalité… Enfin, Joël Bruneau prend l'engagement de travailler sur un nouvel axe est-ouest de transport en commun.

Une liste Lutte ouvrière

Pierre Casevitz portera les couleurs de Lutte ouvrière au premier tour des élections municipales, le 15 mars. L'enseignant-chercheur de 48 ans se présente pour la quatrième fois à la mairie de Caen. Le parti a l'intention de "faire entendre le camp des travailleurs" dans la campagne. "Prétendre que l'on va améliorer la vie des gens avec un programme municipal est un leurre. Le vrai pouvoir est chez les milliardaires ou les grands patrons", estime le candidat. "Ce que l'on propose aux gens par ce vote, c'est d'exprimer leur révolte et de préparer les combats futurs".

Un soutien pour Gilles Déterville

Si le Parti radical de gauche a choisi de ne pas partager l'affiche avec le parti socialiste dans cette campagne, Annie Anne, membre du PRG et militante écologiste, apporte "sans hésitation" son soutien personnel à Gilles Déterville, tête de liste Caen au Cœur.

"Une ville prenable" selon Jadot

"Évidemment que Caen une ville prenable !" : l'eurodéputé vert Yannick Jadot est venu soutenir le Rassemblement écologiste et citoyen, le mercredi 21 janvier. "Dans ce moment d'urgence par rapport au climat, les écologistes sont prêts à gouverner les villes."