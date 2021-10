Rouen. Encourager l'activité physique des malades

De l'activité physique plutôt que des médicaments. C'est le mot d'ordre de la nouvelle plateforme Vital'action lancée à Rouen et qui va se développer d'ici trois ans dans toute la Métropole. Ce dispositif permet de "faciliter la prescription d'activité physique adaptée pour des patients qui ont des maladies chroniques", explique Bruno Burrel, le président de cette association qui fédère notamment l'Union régionale des médecins libéraux et plusieurs structures rouennaises. Il s'agit aussi de sensibiliser les médecins à la pratique du sport pour des patients plutôt que de recourir à des médicaments : "L'activité physique est le traitement principal voire le premier traitement pour beaucoup de maladies chroniques comme le diabète de type 2 ou l'anxio-dépression." Sur le principe du sport sur ordonnance, initié au niveau national à Strasbourg, puis repris depuis à Caen et au Havre, le médecin remet un formulaire au patient qui est orienté vers la plateforme Vital'action, où une personne dédiée mène un rendez-vous d'une heure afin de déterminer la structure adaptée pour réaliser l'activité.

Un accompagnement personnalisé

C'est le cas de Vito sport santé, en face de la clinique Saint-Hilaire à Rouen, qui deux ans avant le lancement de Vital'action, proposait déjà de l'activité physique adaptée pour des malades. Parmi les inscrits de cette salle de sport pas comme les autres, Raphaëlle Evrard, atteinte d'une inflammation chronique des articulations, pour qui "le sport est le seul moyen d'arrêter la progression de la maladie et ça enlève des médicaments". La différence avec des salles traditionnelles, c'est l'accompagnement proposé par le responsable de la structure, François Corruble, enseignant d'activité physique adaptée. "À travers notre établissement, nous les encadrons à chaque séance, donc les inscrits ne sont jamais livrés à eux-mêmes, et nous proposons des bilans physiques pour faire un état des lieux et savoir où ils en sont de leur condition physique." Au fur et à mesure des séances, la différence se ressent pour Yann Mouton. Lui aussi participe à des séances au sein de Vito sport santé et "ça fait beaucoup de bien physiquement et mentalement car on ne pense pas aux soucis et on se concentre sur les exercices", raconte-t-il. Pour François Corruble, "cette thérapie non médicamenteuse a montré son intérêt dans différentes pathologies chroniques ou chez les sédentaires".

Des maisons sport santé

Au-delà de la pratique sportive dans les clubs où l'esprit de compétition peut freiner l'envie de certains, l'activité sportive adaptée doit permettre de se maintenir en bonne santé. Pour guider les patients vers ces structures, l'État vient d'ailleurs de lancer le label Maison sport santé en France (500 établissements labellisés d'ici 2022) avec Vito sport santé à Rouen et le centre régional des Herbiers à Bois-Guillaume.