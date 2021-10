Intempéries. Vents forts, orages, pluies et neige : météo agitée dans la Manche

Le département de la Manche est placé en vigilance jaune pour différents phénomènes.

Le ciel va s'agiter progressivement dès la fin d'après-midi de ce lundi 27 janvier, avec un épisode perturbé. Développement d'averses orageuses avec du grésil, de bons cumuls de pluie, le sol pourra être passagèrement blanchi, en particulier sur les hauteurs du centre et du sud-Manche, où quelques flocons pourront également se mêler à la pluie. Les vents seront forts, jusqu'à 90 km/h en soirée et en nuit jusque dans les terres. Les rafales pourraient localement atteindre les 110 km/h sur les caps les plus exposés. La mer sera, elle, agitée à forte. Ce mauvais temps se prolongera jusqu'à mardi 28 janvier en soirée.