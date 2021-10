Rouen. Rendez-vous à La Rozell au Grand-Quevilly

Si le fleuve Couesnon sépare la Normandie de la Bretagne, Pierre et Berthe Legall, propriétaires et gérants de La Rozell au Grand-Quevilly, s'évertuent à réunir les saveurs des deux régions. Les farines de froment, de sarrasin et de blé noir de leurs galettes et crêpes proviennent de Bretagne tandis que les bolées sont remplies de cidre normand. Amoureux des terroirs, Pierre Legall confie sa préférence pour la pommeraie, une crêpe de froment accompagnée de pommes caramélisées. Cette pomme qui unit si bien la Bretagne et la Normandie !