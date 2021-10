Barentin. À Barentin, les bonnes recettes du Sarrasin

Cette crêperie propose deux formules du midi : galette salée avec crêpe sucrée pour l'une ou avec boisson pour l'autre. Olivier Toussaint, le gérant, précise : "Nous privilégions toujours le circuit court normand et utilisons des produits frais". La particularité de cette crêperie est de proposer "la crêpe du mois". En janvier, c'était la crêpe à la frangipane : une crêpe avec une crème composée d'un mix de crème d'amandes et de crème pâtissière et en février, il s'agira d'une crêpe recouverte d'une crème au citron garnie de petites meringues.