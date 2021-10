Meeting de Mondeville 2020. Christophe Lemarié :"Notre meeting d'athlétisme est un vrai spectacle !"

Organisateur et coordinateur du meeting d'athlétisme de Mondeville, Christophe Lemarié évoque l'édition à venir.

Christophe, à quoi doivent s'attendre le public et les athlètes du 18e meeting de Mondeville ?

"Chaque année, l'organisation progresse. Cette édition sera particulière, notamment parce qu'il y aura des surprises, des animations pour le public qui n'est jamais déçu lors du meeting de Mondeville. En plus, nous leur avons préparé un beau plateau, on aura une grosse densité d'athlètes et le cru 2020 risque d'aller vite, d'aller haut avec notamment Axel Chapelle à la perche. Les sprinters, j'en suis sûr, vont encore nous faire un show incroyable. Et on est impatient de voir à l'œuvre la jeune Française Hilary Kpatcha, championne d'Europe de saut en longueur."

Cet événement a la particularité de ne durer que 2 heures, on peut dire que le programme s'annonce très dense…

"C'est vrai, on essaie de se distinguer avec ce format compact, flash. Les épreuves s'enchaînent à une vitesse folle et on n'a pas le temps de respirer. C'est vraiment un spectacle où l'on a la chance de voir les athlètes de tout près, chose que l'on peut difficilement faire sur d'autres sports."

Vous êtes président de l'organisation aujourd'hui, quelle est votre histoire avec ce meeting mondevillais ?

"Je l'ai connu en tant qu'athlète à la perche lors de la première édition. J'étais perchiste international, je pratiquais ma discipline hors de la France et c'était très impressionnant car c'était la première fois que je me produisais chez moi, à Mondeville. C'était incroyable et je suis fier d'être désormais à la tête de cet événement."