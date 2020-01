Échos de campagne. Avec l'environnement, la sécurité considérée comme une priorité des candidats à Rouen

Guillaume Penelle veut en faire

"une priorité absolue"

Candidat à la mairie de Rouen pour le Rassemblement national, Guillaume Pennelle veut "rétablir la sécurité". Il a dévoilé ses principales mesures avec le doublement du nombre de policiers municipaux, le développement des caméras de vidéosurveillance, notamment rive gauche, et des patrouilles plus régulières pour "rétablir l'attractivité dans des quartiers gangrenés par le trafic de drogues". Guillaume Pennelle souhaite aussi installer des antennes du commissariat de la police municipale sur les Hauts de Rouen et à la Sablière. "La sécurité n'a pas de prix", ajoute-t-il expliquant qu'en compensation, des coupes seront réalisées dans les subventions à des associations.

Jean-François Bures (photo), seul contre son propre camp

"Ma campagne est artisanale", note le candidat de la droite et du centre. Pas d'agence de communication, pas de local de campagne, un budget contraint au minimum, mais Jean-François Bures mise sur l'expérience. Lâché par son parti qui lui a préféré la candidature de Jean-Louis Louvel, le chef de l'actuelle opposition municipale, également vice-président du Département a tenu malgré tout à se faire entendre dans la campagne. Lui aussi fait de la sécurité une priorité avec le doublement des effectifs de la police municipale, qu'il souhaite armer. "Je me dis que c'est d'abord pour leur propre sécurité, sur la base du volontariat et avec des formations adaptées." Le candidat propose aussi le passage à une centaine de caméras de vidéosurveillance ou encore un partenariat avec la Garde républicaine, dont il souhaite qu'une unité puisse être à demeure à Rouen. "Il n'y a que les locaux à fournir, je pense pour cela à l'Ile Lacroix." Les détails à lire sur tendanceouest.com.