Caen. Basket (N1M) : Caen repart de l'avant en battant Lorient

Après deux défaites à l'extérieur, à Tours puis à Vitré, les joueurs de Fabrice Courcier avaient besoin de gagner ce vendredi 24 janvier contre la lanterne rouge Lorientaise afin de verrouiller le Top 5 de cette première phase. Chose faite pour les équpiers de Bryson Pope (17 points ce soir), grâce à une victoire 78 à 68. Ils restent 5èmes.

Le match

La rencontre a commencé avec une grosse intensité mise par les deux équipes qui sont parties sur le même engagement (9-12, 5'). Cet engagement a aussi amené beaucoup d'imprécisions de chaque côté. Les Lorientais ont finalement pris une légère avance, en réussite à trois points lors de cette première période (18-20, 10').

Le deuxième quart-temps a bien démarré pour les Cébécistes (25-22, 12'), avant que les Bretons ne réagissent et ne punissent l'indiscipline Normande (29-33, 15'). La suite a été plus équilibrée, et a permis aux Calvadosiens d'avoir 2 petits points d'avance à la mi-temps (39-37, 20').

Beaucoup d'engagement de chaque côté amenant beaucoup de fautes

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont mis autant d'engagement (49-46, 25'), avec des Morbihannais atteignant vite la limite de fautes, puis le score n'a pas prouvé la domination que les Caennais ont commencé à avoir (60-55, 30').

Depuis quelques minutes, les Normands semblaient être en train de serrer le jeu. Et cela a pu se constater au début du dernier quart avec un 14-3 infligé aux Lorientais sur les six premières minutes (74-60, 36'). Les Calvadosiens ont alors pu contrôler sur la fin, malgré les 19 points du meneur adverse Saounera qui a tenté de ramener les visiteurs dans le coup (78-68, 40').

Les réactions

La fiche technique

Caen - Lorient : 78-68 (18-20, 21-17, 21-18, 18-13). 2500 spectateurs.

Caen : Départ : Pfister 15, Thibedore 18, Pope 17, Bangura 4, Rigaux 7. Banc : Noël 15, Yangue, Balayera 2. Non entrés en jeu : Madeleine, Ingueza-Moussinga. Entr. : Fabrice Courcier.

Lorient : Départ : Saounera 19, Bigote 8, Oger 14, Ballo 6, Rutkauskas 10. Banc : Samake, Andre, Cisse 10, Albicy 1. Non entré en jeu : Thalgott. Entr. : Philippe Maucourant.

Prochain rendez-vous

Les Caennais se déplaceront à Challans (Vendée) le vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 pour la 22ème journée de Nationale 1.