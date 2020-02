Caen. Au Grenier à crêpes, c'est de saison

Voilà une recette originale et de saison. Une galette destinée à première vue aux végétariens, mais qui ravira les curieux qui se laisseront tenter. Au menu : emmental, épinard, purée de patate douce et céleri-rave ! "L'originalité c'est notre credo", indique Sylvie Meheut, la gérante du restaurant Le Grenier à crêpes. Si vous voulez déguster cette crêpe, il faudra demander Adrien. Ce n'est pas le chef cuisinier mais bien le nom de cette crêpe. Elle ne sera plus disponible aux beaux jours, puisque la carte change en fonction des produits de saison.