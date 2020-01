Caen. Les archives départementales se visitent… et surtout, s'explorent !

Dans le cadre des rendez-vous découverte, l'Office de Tourisme de Caen la mer invite ses habitants pour une visite des archives départementales du Calvados, jeudi 30 janvier de 14 heures à 16 heures.

Créées sous la Révolution Française, riches de documents rares et précieux, partez à la découverte du travail de mise en valeur des archives départementales. Grâce à ses 60 km linéaires, 608 km de microfilms et 10 000 000 images numériques, les archives du Calvados sont en effet reconnues comme le deuxième service d'archives départementales de France par la quantité de documents conservés.

Les fonds d'Ancien Régime notamment sont remarquables et ont subi peu de destruction.