La Villette. Un chasseur sachant chasser doit savoir… vider toutes ses poches

Décembre 2017, 13h40, à la Villette près de Clécy : un chasseur attend que la battue soit sonnée pour aller tenter de tirer un "cochon". C'est le moment que choisissent deux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour effectuer un contrôle de son permis et de ses munitions. L'homme ouvre ses poches sauf une dans laquelle les agents disent avoir palpé deux objets cylindriques. "C'était mes affaires personnelles, je n'ai pas voulu leur montrer, on ne va quand même pas se mettre à poil pour se faire fouiller" déclare le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Caen ce jeudi 23 janvier. "Qu'auraient-ils pu trouver d'illégal, des cartouches à plomb ?" demande le procureur. "Ah non çà, c'est strictement interdit, répond-il. Je préfère encore arrêter la chasse que de me faire palper par un fédéral". Le procureur requiert 750 euros d'amende au prévenu pour avoir refusé de se soumettre à ce contrôle légal de l'ONCFS. Une réquisition suivie par le tribunal qui a condamné le jeudi 23 janvier le chasseur très pudique à s'acquitter de cette somme.