Jurques. Un vide-dressing au zoo pour aider l'Australie face aux incendies

La solidarité entre les parcs zoologiques n'est pas nouvelle. Elle est peut-être encore plus visible quand des catastrophes se produisent. En Australie, au moins 10 % de l'habitat naturel a brûlé dans les incendies qui ravagent le pays depuis août dernier. "Ça a pris des dimensions incroyables", déplore Stéphanie Lemarchand, trésorière de Zoo de Jurques Éducation & Sauvegarde. Cette association, qui regroupe salariés et visiteurs du parc de Dialan-sur-Chaîne, organise un vide-dressing le dimanche 2 février, dans une salle sur le site du zoo de Jurques. L'intégralité des inscriptions sera reversée au ZAA, l'association australienne des aquariums et parcs zoologiques. "L'idée, c'est d'aider les professionnels qui sont déjà sur place et qui ont les structures pour prodiguer les soins adaptés aux animaux", poursuit Stéphanie Lemarchand. "Chez nous, il y a des wallabys, des kangourous, des perruches australiennes… Ici ils sont protégés, mais cette opération s'inscrit dans une démarche de conservation. Certaines espèces qui n'étaient pas forcément menacées risquent de le devenir."

Pratique. Vide-dressing au Zoo de Jurques, dimanche 2 février de 9 à 17 heures. Entrée gratuite. Tarifs exposants : table (1,40 m) et chaise 5 €; emplacement portant (non fourni) ou table supplémentaire (0,70 cm) + 3 €. Gratuit pour le public. Attention, visite impossible du zoo ce jour-là (fermeture hivernale).