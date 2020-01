Caen. Hockey-sur-glace. Division 1 : Caen impuissant face à Dunkerque

Le Hockey Club de Caen comptait faire oublier sa mésaventure de Nantes du samedi 18 janvier dernier (défaite 3-2). Les Drakkars pouvaient tenter de retrouver le chemin de la victoire face à Dunkerque pour ainsi rester au contact de Neuilly-sur-Marne au classement.

Le match

Les Caennais mettent d'entrée de jeu la pression sur Dunkerque en multipliant les tentatives face au but adverse. Malgré leur domination, les Drakkars n'arrivent pas à ouvrir le score et restent à la merci des Corsaires qui procèdent en contre. C'est justement ces derniers qui ouvrent le score contre le cours du jeu par l'intermédiaire de Marek Mikusovic (0-1, 18'). Les visiteurs sont devant à la première pause de la soirée notamment grâce à la maladresse normande.

Un faux-rythme fatal

Au retour des vestiaires, les Drakkars tentent de revenir au score en imprimant une nouvelle fois un gros rythme offensif. Dunkerque défend bien et se procure de belles situations en construisant davantage leurs actions que lors du premier tiers. Les visiteurs sont largement plus à leur avantage mais le break n'est pas trouvé. Le score est toujours de 1-0 pour Dunkerque.

La troisième période est basée sur un faux-rythme. Des erreurs techniques et de relance cassent le jeu. Les Drakkars ne parviennent pas à trouver le chemin des filets et s'inclinent pour la deuxième fois consécutive en quatre jours.

La fiche du match

Caen - Dunkerque 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)

Arbitre : Alexandre Hauchard

Caen : /

Dunkerque : M.Mikusovic (V.Budinsky, M.Poirier, 18')

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars de Caen) : "On a eu beaucoup de difficultés à trouver le cadre. Il nous a manqué des ingrédients. On ne met pas assez d'envie, on pense que le match est déjà joué tout comme la fin de saison et ce n'est pas le cas, on se croit dans un fauteuil. Derrière nous au classement ça revient vite comme Brest donc j'attends une grosse réaction samedi car on doit faire beaucoup mieux."

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars se déplaceront à Brest le samedi 25 janvier à 20 heures. Ce match comptera pour la 20e journée de Division 1.