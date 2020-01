Manche. Martinvast, troisième commune de France où il fait bon vivre

Avec ses 1 266 habitants (chiffres Insee 2017), Martinvast, commune située à environ 8 km de Cherbourg-en-Cotentin, a été classée 3e commune de moins de 2 000 habitants où il fait bon vivre, selon une étude publiée dans le Journal du dimanche le dimanche 19 janvier. De nombreux critères ont été pris en compte pour établir ce classement, sur 34 841 communes de France métropolitaine : la santé, l'éducation, la qualité de vie, les transports, les commerces et services, les sports et les loisirs…

Des services et des commerces

de proximité assurés

Alors que plusieurs communes françaises se plaignent d'une désertification médicale, ce n'est pas le cas des habitants de Martinvast. André Picot, premier adjoint au maire, est ravi de cette 3e place. Il l'explique justement en partie par les services de santé que propose sa commune. "Nous avons près de 20 professionnels médicaux, y compris des pharmacies." Certains habitants confirment qu'il fait bon vivre à Martinvast, notamment Gérard Jeanne, qui y habite depuis 25 ans, et Babeth Fillâtre, la patronne du bar L'Estaminet, qui y vit depuis 15 ans.

Une vie animée

Loin d'être une ville-dortoir, la commune organise régulièrement des événements. "Plus d'une dizaine d'associations dynamiques contribuent à l'animation de la commune. On est très actifs. On a par exemple monté la course à obstacles de la Haute Folie dans le château de Martinvast, qui a attiré en 24 heures plus de 3 500 inscrits pour l'édition 2020. C'est aussi à Martinvast que les Art'Zimutés ont été créés !", explique l'élu, qui s'investit aussi comme président de Martinvast Festivités.

Attirer de nouveaux habitants

Objectifs pour l'année 2020 : "Augmenter les services, étendre par exemple la garderie pour accueillir une trentaine d'enfants supplémentaires. Et rendre le bourg encore plus agréable avec des commerces supplémentaires", poursuit André Picot. De nouveaux habitants sont d'ailleurs attendus. La commune s'étend avec la construction de lotissements qui pourraient accueillir une centaine d'habitations au total. Mais pas question de gâcher le paysage avec le foncier. La fierté de la commune, c'est non seulement son patrimoine architectural, avec un magnifique château qui appartient à la famille de Pourtalès, mais c'est aussi sa vue imprenable sur le Bois du Mont du Roc. À la sortie de Cherbourg, Martinvast occupe une position stratégique, à deux pas de la ville, tout en offrant les avantages d'une vie à la campagne.